Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году

Фото: Wilson Szeto/Unsplash

Число людей, живущих в условиях экстремальной жары, удвоится к 2050 году при повышении температуры планеты на 2 градуса по Цельсию. Об этом заявили ученые в исследовании, опубликованном в журнале Nature Sustainability.

По их словам, ни один регион Земли не останется незатронутым глобальным потеплением. Хотя тропики и южное полушарие пострадают сильнее всего, странам северного полушария также будет сложно адаптироваться к новым условиям.

Исследователи отметили, что заметно изменится характер энергопотребления для регулирования температуры. Расходы на отопление в северном полушарии снизятся, а затраты на охлаждение в южном, напротив, возрастут.

По мнению некоторых ученых, к концу XIX века траты на кондиционирование воздуха превысит расходы на отопление. Это, возможно, коснется даже северных стран, где инфраструктура сегодня рассчитана на прохладный климат.

Согласно новым данным, в условиях экстремальной жары будут жить 3,79 миллиарда человек, или 41% всего населения мира в 2050 году. В 2010 году экстремальную жару испытывали 1,54 миллиарда человек, или 23% населения.

Большинство людей, переносящих особо жаркий климат, будут находиться в Индии, Нигерии, Индонезии, Бангладеш, Пакистане и на Филиппинах. Однако наиболее значительное повышение опасных температур угрожает Центральноафриканской Республике, Нигерии, Южному Судану, Лаосу и Бразилии.

Самые значительные изменения произойдут, что удивительно, уже на раннем этапе потепления — когда температура планеты вырастет на 1,5°C. Это уже случилось.

«Это действительно важное открытие, поскольку оно говорит нам о том, что нам нужно действовать намного раньше, поддерживая меры по адаптации и смягчению последствий», — заявила одна из авторов исследования Радхика Хосла из Оксфордского университета.

