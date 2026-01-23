В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ

Фото: Ivan Shimko/Unsplash

На Аляске студент местного университета Грэм Грейнджер ворвался на выставку в художественной галерее и съел экспонаты — фотографии, созданные с помощью искусственного интеллекта. Об этом написал New York Post.

Так Грейнджер протестовал против искусства, для создания которого применяют ИИ. По иронии, вандал уничтожил работы, которые не восхваляли современные технологии, а наоборот, предупреждали об их опасностях.

Молодого человека задержали. По данным полиции, он сорвал со стены и погрыз по меньшей мере 57 из 160 фотографий. Ущерб оценили в сумму около 220 долларов. Студента обвинили в умышленном причинении вреда имуществу пятой степени.

Грейнджер, как рассказали СМИ, учится на программе бакалавриата в Университет Аляски в Фэрбенксе. Он изучает кино и исполнительские искусства. Молодой человек предстанет перед судом 27 января.

Инцидент произошел на выставке «Поиск в тени: психоз ChatGPT». Ее организовал учащийся магистратуры Ник Дуайер. Экспозиция затрагивала вопросы идентичности и психологических последствий длительного воздействия с ИИ.

