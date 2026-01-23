Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира
Чемпионат Европы по фехтованию перенесли во Францию, так как Эстония не хотела давать визы россиянам

Фото: Nathanaël Desmeules/Unsplash

Чемпионат Европы по фехтованию перенесли из Эстонии во Францию, поскольку эстонские власти не хотели давать визы спортсменам из России и Беларуси. Об этом сообщила ERR.

Власти страны отказались предоставить письменное подтверждение, что все участники турнира смогут пересечь границу. Его от Эстонии требовала Международная федерация фехтования (FIE).

Она требовала гарантий, что никто из спортсменов не подвергнется дискриминации, в том числе по мотивам гражданства или воинского звания. Но Эстония заявила, что не может подписать такой документ и делать исключения из правил для выдачи виз.

Теперь чемпионат примет французский город Антони. По словам генсекретаря Эстонского союза фехтования Айвара Паалберга, решение о переносе приняли еще 14 января, но эстонских организаторов уведомили только сейчас.

