Музыкальный фестиваль Tomorrowland впервые пройдет в Таиланде

«Проведение фестиваля Tomorrowland в Таиланде знаменует собой важную веху в нашем стремлении позиционировать страну как лидера в сфере мирового туризма и креативных впечатлений. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать людей со всего мира, чтобы они открыли для себя красоту, культуру и гостеприимство Таиланда», — отметили в Управлении по туризму Таиланда.