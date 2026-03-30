Синоптик рассказал, что в Москве растаял почти весь снег

К понедельнику, 30 марта, в столице сошел снежный покров, лишь местами сохраняется до 5 сантиметров снега. Об этом сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Еще в воскресенье на опорной метеостанции ВДНХ оставалось 3 сантиметра снежного покрова, а сегодня к 9.00 — 0 сантиметров. Обнулился снежный покров и на Балчуге. И только на метеостанции "Тушино" еще лежит 5 сантиметров снега», — написал Тишковец. Он добавил, что в Подмосковье, например, в Михайловском и Черустях лежит еще 3 сантиметра снега, в Коломне — 4 сантиметра, Кашире — 7 сантиметров.
Сейчас в столичном регионе наблюдается аномальное тепло.
Температура воздуха в Москве в воскресенье 29 марта достигла значений, соответствующих климатической норме второй пятидневки мая. В центре города воздух прогрелся до 17,8 градуса.
По прогнозу синоптиков, первая половина апреля в Москве будет прохладной: температура воздуха будет близка к норме или чуть ниже ее. После этого погода выйдет на климатические показатели. При этом апрель восполнит недостаток осадков, возникший в марте: ожидается около месячной нормы. Дожди пройдут в первые 10 дней апреля.
Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок отмечал, что Москва этим летом может столкнуться с волнами аномально жаркой и сухой погоды на фоне глобального потепления. Он подчеркнул, что давать точный прогноз еще рано, однако глобальное изменение климата способствует росту температуры.