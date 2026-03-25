Синоптик: начало апреля в Москве будет прохладным и дождливым

Первая половина апреля в Москве будет прохладной: температура воздуха будет близка к норме или чуть ниже ее. После этого погода выйдет на климатические показатели. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Синоптик напомнил, что февраль в столице был многоснежный, а март — крайне теплый. По словам Шувалова, сейчас сложно спрогнозировать, каким будет апрель.
«Начало месяца будет прохладное, а потом будет обычная весна. То есть достаточно низкие температуры, близкие и чуть ниже нормы в первую пятидневку апреля, а затем температуры и погодные условия, близкие к норме, вернутся ближе к середине. Дальше не хотел бы заглядывать. Я думаю, что очень противоречивый у нас будет апрель», — сказал Шувалов.
По его словам, апрель восполнит недостаток осадков, возникший в марте: ожидается около месячной нормы. Дожди пройдут в первые 10 дней апреля. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что снег в Москве растает к 12 апреля, Дню космонавтики.