Спецвыпуск ситкома «Ханна Монтана», вышедший на Disney+ 24 марта в честь 20-летия сериала, поставил рекорд платформы, сообщает Variety. За три дня эпизод посмотрели 6,3 млн человек.
Предыдущий рекорд принадлежал концертному фильму Тейлор Свифт «The Eras Tour (Taylor’s Version)», который за три дня набрал 4,6 млн просмотров.
Юбилей «Ханны Монтаны» также вызвал всплеск интереса к оригинальному сериалу. Количество просмотров за последнюю неделю выросло на 1000%. По данным Disney, общее время просмотров «Ханны Монтаны» на сегодняшний день превысило 500 млн часов.
В часовой юбилейный спецвыпуск вошло интервью с Майли Сайрус, которое провела ведущая подкаста «Call Her Daddy» Алекс Купер. Зрителям также показали ранее не публиковавшиеся архивные кадры и воссозданные декорации сериала.
«„Ханна Монтана" стала началом той жизни, которой я живу сейчас. Связь между мной и моими фанатами такая же особенная и прекрасная, как и весь этот путь. Я обожаю вас всех и очень вас люблю. Этот юбилейный спецвыпуск — мой подарок вам, прежним, способ сказать спасибо за вашу преданность и за то, что вы росли вместе со мной на каждом этапе. Эта песня говорит сама за себя…», — говорила Сайрус.
Сериал «Ханна Монтана» выходил на телеканале Disney c 2006 по 2011 год. Он рассказывал о жизни подростка Майли Стюарт, которая ведет двойную жизнь — обычной школьницы и популярной во всем мире поп-звезды.