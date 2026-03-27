Синоптик: начало апреля в Москве будет теплым, но пасмурным

Первые пять дней апреля в Москве будут теплее климатической нормы, однако солнца горожане почти не увидят. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста метеобюро столицы Татьяну Позднякову.
Уже в понедельник, 30 марта, столица окажется в теплом секторе антициклона. Воздух прогреется до +17 градусов, но небо будет облачным, возможен небольшой дождь.
Пасмурная погода сохранится и в последующие дни первой пятидневки апреля. Не исключено, что осадки выпадут и в Вербное воскресенье, которое в этом году приходится на 5 апреля.
Ранее климатолог Николай Терешонок рассказал, что пляжный сезон в Москве и Центральной России откроется в середине июня, когда вода прогреется до 18–20 градусов. Метеорологическое лето в регионе, по его словам, наступает в конце мая — начале июня, когда среднесуточная температура устойчиво превышает +15 градусов. В столице такие показатели обычно фиксируются с 25 мая.