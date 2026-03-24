Гуляете по центру, но срочно нужно в зум? Вот 25 московских мест с вайфаем

Кофейни
Surf
Проверенный вариант, если вы оказались без связи около «Трубной». Подключиться к сети можно по номеру телефона. Спот достаточно просторный, но на выходных и по вечерам место за столом найти непросто.
GøG
Уютное место в скандинавском стиле возле высотки на Котельнической набережной. Есть места разных форматов на любой вкус — круглые столы со стульями, мягкие и широкие подоконники, а еще барная стойка — для больших компаний.
Smart Day
Во всех трех кофейнях сети — на Покровке, в ЖК «Символ» и на «Бауманской» — есть стабильный вайфай и розетки. В меню не только напитки, но и десерты, основные блюда и завтраки, которые подают весь день. Пространство большое и светлое, есть столики в нише — идеально для созвонов и уединения.
Finch
Вариант для тех, кто после созвона и завершения дел хочет прогуляться в Хамовниках. Здесь большое меню — от завтраков и авторского кофе напитков до пасты и напитков покрепче.
«Зацепи кофе»
В районе Москвы-Сити найдете просторную кофейню с уютными столиками для одиноких удаленщиков и большим — для целой команды. К кофе можно взять свежую булку или шоколадный десерт — выбор большой. С собой берите не только ноутбук, но и хвостатого: место dog-friendly.
Plain
Кроме стабильной сети для работы здесь есть полноценное меню, очень фотогеничные пироги и десерты, которые обновляют каждую неделю. На столах — цветочные композиции, чтобы было приятнее общаться и отвлекаться от рабочих задач.
Zavarnoy
Если в планах после работы забежать на новую выставку в Центре «Зотов», то это бранч-кафе для вас. В меню не только разнообразные десерты, но и согревающие супы, свежие салаты и горячие блюда. Есть ограничение на время за столиком в выходные — не более 2 часов.
«Тираж»
Камерная кофейня, спрятанная во дворике на «Соколе». Здесь можно поработать за столиком с розетками, почитать журналы и книги и купить зин. Еще с собой можно забрать открытку — можно на месте упаковать ее в яркий конверт. За дверью — галерея «На Песчаной», где сейчас идет выставка «Архитектоника» художницы Ксении Соломатиной.
«Четверг»
В районе Марьиной Рощи — уютная кофейня с вайбом деревенского домика и множеством зелени. На витрине всегда много свежих булок и фишка заведения — скрутки с фруктами и ягодами. После 18.00 выпечку можно купить со скидкой 20%. Ограничение на подключение к вайфаю — 20 минут.
2morrow
Небольшая стильная кофейня около метро «Бауманская». Здесь есть стабильный вайфай и розетки у каждого столика. В меню — не только классические, но и авторские позиции. Из необычного — каскара, напиток из высушенной мякоти кофейной ягоды.
Floo
Просторная локации на «Хлебозаводе №9» с двумя залами и большим меню. Это спешелти-кофейня от компании по обжарке «Сварщица Екатерина». Так что после работы можно унести домой пачку свежих зерен — бариста помогут с выбором и подскажут, есть редкие лоты.
«Мама варит кофе»
Кофейня на Чистых прудах родом из Уфы. Здесь есть большой зал специально для работы за ноутбуком. В нем одиночные места и большой стол, за которым поместятся восемь человек. За два часа до закрытия еду начинают продавать со скидкой 30%.
Zoe
Известное питерское заведение во двориках в центре Москвы. Здесь много места, чтобы посидеть за ноутбуком. А еще больше — разнообразных сладких булок с карамелью, ягодами, шоколадом и другими сладкими начинками.
«Поляндрия Letters»
Еще один вариант для работы — книжное пространство издательского дома «Поляндрия» с кофейней. Здесь можно посидеть с ноутбуком за большим столом с розетками. Остальные места между книжных полок — для общения и отдыха.
«Аленка»
На Тверской — первая кофейня сети, которая создает авторские напитки по мотивам наших любимых конфет из детства. Пока сидите на зуме, попробуйте латте «Москвичка» с нотками сгущенки, миндальным амаретто и шоколадным соусом. Или латте «Вдохновение» — со вкусом той самой конфеты.
«Дринкит»
Спот сети с большими окнами в пол, удобными одиночными столиками и большим общим столом. Заказ можно сделать в приложении, не отрываясь от рабочих задач. В меню есть и варианты для быстрого перекуса — гриль-маффины, панини, сэндвичи и кексы.
Не кофейни
Фотолаборатория «Перспектива»
Многоформатное пространство, куда можно принести на проявку пленку, а заодно выпить кофе, поработать и присмотреть новую мыльницу. По вечерам здесь часто проходят бесплатные кинопоказы, так что можно остаться и обсудить фильм с экспертами.
Молодежная библиотека им. Михаила Светлова
В «Светловке» можно подключиться к городской сети и поработать в спокойной обстановке. Еще здесь проходят лекции, концерты и мастер-классы, так что можно совместить приятное с полезным.
Еврейский музей и центр толерантности
В музее сейчас можно посмотреть работу культового британского художника Дэмиена Херста «Из огромной любви к детям» прямо в основном лобби. А еще пройтись по постоянной экспозиции и поработать в кафе «Ришон», библиотеке или в амфитеатре. Доступ к вайфаю можно получить по номеру телефона.
Пространство «Суперметалл»
Арт-коворкинг у метро «Бауманская», где можно посидеть в лобби-холле с зеленью или занять оборудованные переговорные комнаты и зоны для встреч. Повсюду есть розетки, а еще можно взять напиток: на территории работает кофейня «Человек и пароход».
Дом культуры «ГЭС-2»
В большом пространстве Дома культуры можно поработать в библиотеке на втором этаже, зонах опенспейса, кофейне и амфитеатре. Везде работает бесплатный вайфай, нужна только регистрация по номеру телефона.
Библиотека им. Некрасова
В «Некрасовке» можно поработать в зоне с креслами и столами, а еще на мягких подоконниках. Для этого понадобится читательский билет. В течение дня в пространстве проходят клубы настольных игр и изучения языков, а еще лекции и кинопоказы.
Центральный рынок
В большом фуд-корте на пересечении Бульварного кольца и Трубной улицы есть этаж с посадочными местами, где можно недолго поработать. С собой возьмите блюдо вьетнамской, турецкой, греческой или индийской кухни — вариантов много.
Павильон книги на ВДНХ
На ВДНХ посидеть с вайфаем можно в отдельном двухэтажном здании с книгами. На территории работает кафе «Росизо», где можно взять горячий напиток и десерт. Подключение — через авторизацию.
Библиотека-читальня им. Тургенева
В пространстве есть специальный рабочий зал с удобными местами и розетками. Если нужно переключиться с задач на отдых, погуляйте по другим зонам — можно почитать в удобном кресле. А еще здесь можно сделать красивые фото: есть витиеватая лестница и винтажные стеллажи с книгами в дворянском интерьере.