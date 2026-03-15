От эспрессо до тартара: большой гастрогид по «Хлебозаводу»

Поесть
«Там ем»
Небольшое, но уютное кафе китайской кухни. В меню азиатская классика: лапша, рис, жареная курица, спринг-роллы, том-ям и шесть видов чая. Главные фавориты здесь — нежные жареные пельмени и курица в манговом соусе. Из десертов стоит обратить внимание на бананы в карамели и панна-котту в виде хомяка. Сидеть можно внизу или на втором этаже — там уютнее: деревянные столы, роспись на стенах, статуэтки и картины.
Lars Vegans
Бразильская закусочная, где пахнет грилем, по выходным поет кубинец Альфредо, а за огонь отвечает шеф-бразилец (стейки у него получаются нежные и с правильной прожаркой). Тартар — один из лучших на «Дмитровской», кальмары не пересушены, батат фри хрустит как надо, кайпиринья крепкая, лимонады без лишнего сахара, а вино на любой бюджет. В интерьере грубые деревянные столы, яркие картины на стенах и открытая кухня.
«Маргарита любит кьянти»
Пиццерия с простой и понятной едой. Внутри большое светлое пространство с открытой кухней, бетоном, деревом и сухоцветами. В меню небольшая неаполитанская пицца, паста, ризотто, закуски. Отдельного внимания стоят сибас с муссом из пармезана, гребешки с гречкой, ризотто с креветками (с подкопченным сливочным вкусом) и цукини в пармезане со сливочным муссом. Бронировать столик лучше заранее: желающих попасть в заведение много.
«Азия»
Магазин азиатских продуктов и одновременно кафе, куда заходишь за пачкой рисовой бумаги, а выходишь с тарелкой горячего супа. В меню классика: карри, лапша с курицей, салат из стеклянных грибов, супы. Постояльцы хвалят карри с тофу и морепродукты. Главное (!) при посещении — уточнять у сотрудников остроту блюд.
В магазинной части есть почти все: рис из Таиланда и Вьетнама, лапша всех видов, рисовая бумага, специи, азиатские сладости и чипсы со странными вкусами. Еще продают косметику из Японии и Китая, а также посуду для чайной церемонии и забавные сувениры.
«Мит Крю»
Ресторан, где есть все, за чем приходят мясоеды: говяжьи и свиные ребра, брискет, тако, донер, бургеры и фирменные колбаски. «Цезарь» здесь с очень копченым вкусом и помидорами гриль, брискет разваливается на волокна, а криспи халапеньо называют лучшей пивной закуской. Помещение небольшое, внутри тесновато, так что столик лучше бронировать заранее. Если идти никуда не хочется, а в планах только провести лениво вечер в кровати, то здесь можно заказать подготовленную для запекания еду из смокера в вакууме.
«Такеши»
Маленький суши-бар на 20 мест в стиле японских городских закусочных. В меню традиционные суши, роллы, рамен, гедза, поке, якисоба, японские десерты и хороший маття-латте с правильным травянистым вкусом. Особенно в заведении рады гостям с собаками — четвероногих здесь угощают вкусняшками.
Выпить
Floo Coffee
Место, где готовят завтраки весь день и подают достойный спешелти-кофе на зернах от «Сварщицы Екатерины». Здесь с утра можно уютно позавтракать, днем поработать за ноутбуком, а вечером встретиться с друзьями. В меню вкусные и хрустящие круассаны, большой и сочный гриль-чиз с кимчи и, кажется, идеальный апельсиновый кекс. Из напитков стоит обратить внимание на фильтр-черноплодку и раф «Грибное лукошко» с нежной текстурой и ненавязчивым вкусом.
«Дринкит»
Цифровая кофейня от создателя «Додо-пиццы» Федора Овчинникова и Насти Никитиной. Здесь нет привычной кассы и все заказывается через приложение или планшет. Каждый напиток можно кастомизировать под себя: выбрать температуру, сироп, добавить коллаген или сырную пенку.
Внутри светло, открытая кухня и видно, как бариста готовит заказ. Из еды — тосты, сэндвичи и десерты. Есть опция «угостить друга»: нужно заплатить за кофе в приложении, а друг заберет на точке. Еще в «Дринките» могут распечатать вашу фотографию прямо на чеке.
«Крафтейнер»
Бар, куда приходят за крафтом и где остаются до самого закрытия. Здесь большой выбор разливного, бутылочного и баночного алкоголя, средние цены и теплая атмосфера. На кране регулярно появляются интересные сорта пива — от классических стаутов до экспериментальных видов. Есть гозе, сауры и сидры — арбузный особенно вкусный.
Surf Coffee
Кажется, в Москве нет тех, кто бы не знал об одной из самых популярных сети кофеен. Но знали ли вы, что на «Хлебозаводе» находится один из самых больших и необычных «Серфов» в городе? Здесь это не просто точка с кофе, а полноценное пространство с пиццей, хот-догами и домашним питомцем — черепашкой Спиди. Зимой с посадкой бывает сложно, а летом работает большая веранда, где есть обычные столики и лежаки.
«Рюмочная № 9»
Небольшой бар, который одновременно может быть коктейльным и классической наливочной. Днем здесь тихо, вечером включается проектор, за пульт встает диджей и небольшой танцпол оживает. В алкогольной карте настойки, крафтовое пиво, лагер, сидр и коктейли. Из еды есть бутерброды со шпротами, колбасой и селедкой, гренки с чесночным соусом, куриные крылышки, пельмени и мидии в сливочном соусе.
Skuratov Coffee
Кофейня от омской сети, которую в Москве любят за стабильно хороший кофе. Интерьер минималистичный, а атмосфера приятная — можно сидеть с ноутбуком (розеток много), встречаться с друзьями, обедать с детьми и отдыхать с собакой. Каждый сезон Skuratov Coffee обновляет специальное меню. Этой весной в нем появились фильтр с клубникой и тархуном и маття-латте с малиновой пеной. Каждый напиток можно сделать как на обычном коровьем молоке, так и на альтернативном: миндальном, кокосовом, овсяном.
Krakatau
В Москве нередко можно встретить кофе-споты в книжных или магазинах одежды. Петербургский бренд Krakatau последовал за трендом и сделал свое мини-пространство, где во время примерки можно выпить достойный кофе в концептуальном интерьере. Зерно для напитков берут у Submarine, QQ Coffee, Coffee Workshop. Сюда стоит заглянуть за авторскими позициями, среди которых латте с мисо и лемонграссом или ежевикой и лавандой, маття с персиком и бузиной, какао с мескалем и кокосом или вишней со специями.