Названы предварительные даты начала купального сезона в Москве

Пляжный сезон в Москве и во всем Центральном регионе России может наступить в середине июня, когда температура воды составит 18–20 градусов. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.
По словам климатолога, исходя из динамики погоды этого года, «купальный сезон может наступить в обычные сроки либо чуть ранее». Терешонок добавил, что фактическое или метеорологическое лето в Центральной России обычно начинается в конце мая ― начале июня, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво превышает 15 градусов тепла. В Москве такие показатели фиксируют чаще всего с 25 мая.
В 2025 году официально купальный сезон в Москве и Подмосковье стартовал 1 июня. Для жителей столицы действовали семь официальных зон для купания ― это Пионерский пруд в московском парке Горького, пляжи «Серебряный Бор-2» и «Серебряный Бор-3», зона отдыха «Мещерское», озера Черное, Белое и Школьное. За качеством воды в этих водоемах в течение сезона следил Роспотребнадзор, рядом с ними работали спасательные станции.