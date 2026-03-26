Пол Маккартни анонсировал новый альбом и выпустил новый сингл

Британский музыкант Пол Маккартни, участник группы The Beatles, анонсировал новый сольный альбом «The Boys of Dungeon Lane». Он также выпустил первый сингл из него под названием «Days We Left Behind».
Грядущая пластинка станет уже 18-й в карьере Маккартни и первой с момента выхода альбома «McCartney III» в 2020 году. Новый альбом описывают как инстроспективный взгляд артиста на собственное детство в Ливерпуле и юность.
Трек «Days We Left Behind» Маккартни назвал «песней-воспоминанием». «Название альбома, The Boys of Dungeon Lane, взято из текста этой песни», — отметил музыкант.
Он признался, что часто думал об ушедших днях и задался вопросом, не пишет ли он только в прошлом. Тем не менее в течение пяти лет Маккартни работал именно над ностальгическим альбомом.
«В альбоме много воспоминаний о Ливерпуле. В середине есть фрагмент про Джона и Фортлин‑роуд — улицу, где я раньше жил. Данджон‑лейн находится неподалеку. Я жил в районе Спек — рабочем квартале. У нас почти ничего не было, но это не имело значения, потому что люди были замечательные», — вспомнил артист.
Пластинка началась с беседы Маккартни и продюсера Эндрю Уотта. Во время нее Пол перебирал аккорды на гитаре и сыграл один, который не смог распознать. Впоследствии он лег в основу песни «As You Lie There». Запись альбома проходила в перерывах между гастролями, в Лос‑Анджелесе и в Сассексе.