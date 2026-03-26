Адам Сэндлер снимется с Уиллемом Дефо в драме «Тайм-аут» от Netflix

МОК запретил трансгендерным женщинам участвовать в женских соревнованиях
На Киевском вокзале в Москве эвакуируют пассажиров
Энн Хэтэуэй, Эван Макгрегор и их семья попадают в странный мир в тизере-трейлере «Конца Дубовой улиц
На Краснопресненской набережной началось строительство Национального центра «Россия»
Пол Маккартни анонсировал новый альбом и выпустил новый сингл
В США учредили ежегодную премию в честь Мерил Стрип
Роспотребнадзор: пик активности клещей в РФ будет в середине мая
Ким Кардашьян выставила на аукцион одежду из сериала «Все честно», чтобы помочь женщинам
Райан Гослинг снимется в фильме от авторов «Всё везде и сразу»
Минцифры предложило обязать мар­кет­плейсы открывать ПВЗ в отделениях Почты России
Мать Билли Айлиш будет вести кулинарное шоу
Рис Иванс в тизере «Звездного городка» — сериала о космической гонке
Кейт Хадсон борется с предрассудками в баскетболе в трейлере продолжения «Самого ценного игрока»
Около 200 человек эвакуировали из Дома культуры «ГЭС-2»
Вышел полноценный трейлер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев проведет поэтический вечер в Москве
Средний возраст работника в России составил 42,5 года
Ювелирный бренд Vsemu Svet выпустил коллекцию колец-маяков
В кафе-пекарнях «Волконский» начали продавать хлеб из редких видов пшеницы
Глава «Ростелекома» посоветовал вернуться к стационарным телефонам
В Москве мужчина устроил погром на стойке с сувенирами в метро и получил 15 суток ареста
Т2 отменил международный роуминг для звонков
Умерла актриса из «Супермена» 1978 года Валерия Перрин
Охранник Чаппелл Роан взял вину на себя за инцидент с 11-летней фанаткой
Названы предварительные даты начала купального сезона в Москве
Джей Зи впервые рассказал о «неконтролируемой ярости» после обвинений в изнасиловании
Зарплаты курьеров в Москве на 12% превышают доходы специалистов с высшим образованием
Федор Бондарчук исполняет желания в трейлере «Хоттабыча»

Адам Сэндлер снимется с Уиллемом Дефо в драме «Тайм-аут» от Netflix

Афиша Daily
Фото: Heyday Films

Адам Сэндлер («Счастливчик Гилмор») получил роль в драме «Тайм-аут» («Time Out») режиссера Скотта Купера.  Вместе с ним снимутся Уиллем Дефо («Носферату») , Габи Хоффман («Человек без лица»), Ф.Мюррей Абрахам («Имя розы»), Стив Зан («Далласский клуб покупателей») и Адам Горовиц («Однажды в сказке»), пишет Deadline.

Картина станет адаптацией французской ленты Лорана Канте «Тайм-аут» 2001 года. В центре сюжета — Винсент (Сэндлер), который не может признаться семье о своем увольнении. Он врет родным и решает создать фиктивную инвестиционную схему, втягивая в нее знакомых. Этот обман может разрушить не только его жизнь, но и жизнь его семьи.

«Впервые я увидел фильм Лорана Канте в 2001 году, и с тех пор он не выходит у меня из головы. Я много лет хотел переснять ленту, и сейчас, как мне показалось, настал подходящий для этого момент: современное общество сосредоточено на вопросах самооценки, идентичности и профессиональной реализации», — сказал Купер. Режиссер планирует начать съемки уже в апреле.

Недавно журнал Forbes назвал Сэндлера самым высокооплачиваемым актером Голливуда. В 2025 году доход актера составил 48 млн долларов.

