Адам Сэндлер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда по версии Forbes

Афиша Daily

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира.

Лидером 2025 года с доходом в 48 млн долларов стал 59-летний Адам Сэндлер. Его успех объясняется сразу двумя громкими проектами.

Речь идет о сиквеле культовой спортивной комедии «Счастливчик Гилмор-2», в котором он выступил не только как актер, но и как продюсер, а также о фильме Netflix «Джей Келли», где его партнером по съемочной площадке стал Джордж Клуни.

Вторую строчку рейтинга занял Том Круз с доходом 46 млн долларов, во многом благодаря ожидаемому блокбастеру «Миссия невыполнима: Финальная расплата». В первую пятерку также вошли Марк Уолберг (44 млн), Скарлетт Йоханссон (43 млн) и Брэд Питт (41 млн).

10-е место заняла 22-летняя Милли Бобби Браун. Звезда сериала «Очень странные дела» заработала 26 млн долларов, став самым молодым актером в истории рейтинга Forbes. В десятку также попали Дензел Вашингтон (38 млн), Джек Блэк и Джейсон Момоа (по 28 млн) и Дэниел Крейг (27 млн).
 

Расскажите друзьям