Дом Ханны Монтаны появился на Airbnb

На Airbnb появился дом Ханны Монтаны в Малибу. Бронирование доступно с 26 марта, 16.00, по Москве.
«Проведите ночь там, где я создала некоторые из своих самых известных хитов, от души смеялась со своими лучшими друзьями и придумывала свои самые культовые образы», ― сказано в объявлении.
Как отмечает Variety, дом из популярного ситкома Airbnb воссоздал вместе с Disney. Его интерьер дополнен интерактивными элементами, связанными с поп-образом Ханны Монтаны. Фирменный шкаф из шоу превратили в пространство для перевоплощения, наполненное сценическими нарядами и аксессуарами героини.
В доме есть балкон с панорамой побережья Малибу и прямой выход к пляжу, а в декоре использованы отсылки к ключевым моментам сериала.
Проект стал частью кампании в честь 20-летия «Ханны Монтаны». Фанаты могут подать заявку на бронирование одного из десяти заездов на одну ночь, которые пройдут с 6 по 16 апреля. В доме смогут разместиться до четырех гостей за один визит. Гостей выберут из числа тех, кто подал заявки.