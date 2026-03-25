«Афиша» провела в Петербурге акцию с «цветущими» постерами ко Дню театра

Акива Шаффер снимет для Disney фильм о злых сестрах Золушки
Новые сезоны сериала по «Гарри Поттеру» не планируют выпускать каждый год
Роспотребнадзор запретит курьерам хранить личные вещи в сумке для доставки
В Москве двое соседей подрались из‑за спора о переходе домового чата в мессенджер Мах
ИИ считает фамилию писателя Драгунского и слово «героиня» в книгах пропагандой наркотиков
Ваня Дмитриенко расскажет о новых технологиях «Сбера»
Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест звезды «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел
В Лондоне белка с вейпом в лапах попала на камеру
В этом году россиян ждут самые короткие майские праздники за последние 8 лет
«Буратино» выйдет в «цифре» 27 марта
В России впервые снимут фильм на борту лайнера во время его плавания
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен в вырезанной сцене из «На помощь!» Сэма Рейми
ФАС до конца 2026 года не будет привлекать к ответственности за рекламу в Telegram и YouTube
В «Макдоналдсе» появятся «Хэппи Милы» с героинями «Кей-поп-охотниц на демонов»
«2ГИС» запустил навигатор, который избегает сложных развязок и перекрестков
Режиссер Владимир Котт поставит фильм «Гулливер среди лилипутов»
НАСА намерено построить базу на Луне
OpenAI закроет генератор фото и видео Sora. Disney в ответ откажется от сделки на миллиард долларов
Пол Уолтер Хаузер снимется в сериале «Скуби-Ду»
Netflix снимет перезапуск комедии «Из 13 в 30» с Эмили Бейдер и Логаном Лерманом
Фиби Дайневор снимется в криминальном сериале «Dirty»
Режиссер «Я ругаюсь» Кирк Джонс экранизирует детские книги о мистере Бенне
Трейлер нового «Человека-паука» первым в истории собрал более 1 млрд просмотров
Джейн Фонда выступит продюсером документального фильма «Укради эту историю, пожалуйста»
В парке Вирунга в Конго родилась вторая двойня горных горилл за три месяца
Новый сериал Ричарда Гадда «Получеловек» выйдет на HBO Max в апреле
«Игра в кальмара» стала самым популярным у россиян сериалом в 2025 году
Принц Гарри и Меган Маркл выпустят художественный фильм о поло и высшем свете

«Афиша» провела в Петербурге акцию с «цветущими» постерами ко Дню театра

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Афиша»

«Афиша» запустила кампанию к Международному дню театра и провела в Петербурге акцию с «цветущими» постерами. 21 марта в семи оживленных точках города появились большие плакаты с фразой «Повод есть — пригласи ее в театр» и живыми цветами, которые можно снять и унести с собой.

Идея кампании ― не ждать специального повода для похода в театр, а создавать его самостоятельно. Живые розы на постерах стали одновременно частью городской инсталляции и способом спонтанно пригласить близкого человека на спектакль. Партнером акции выступила цветочная база Las Flores.

Продолжением кампании станет перформанс в Москве. 27 марта, в День театра, «Афиша» вместе с Дептрансом Москвы и «Ленкомом Марка Захарова» представит специальную музыкальную программу в самом неожиданном для спектакля месте. В каком именно, заранее не уточняется. В компании считают, что такой перформанс должен напомнить: театр может быть частью повседневной жизни не только на сцене, но и в привычных городских маршрутах.

В преддверии театрального праздника на «Афише» действуют специальные акции: кешбэк 30% бонусами на спектакли из подборки сервиса и на все доступные мюзиклы, а для подписчиков «СберПрайма» — 40%. Кроме того, за покупки можно выиграть скидки на поездки в каршеринге, украшения и косметические наборы.

Расскажите друзьям