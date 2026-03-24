Пол Уолтер Хаузер снимется в сериале «Скуби-Ду»

Фото: Apple TV

Актер Пол Уолтер Хаузер снимется в сериале «Скуби-Ду», который выпустит Netflix. Об этом сообщил Deadline.

По информации СМИ, Хаузер исполнит одну из основных ролей в шоу. Какого именно персонажа он сыграет, не уточняется.

Известно, что Маккенна Грейс появится в шоу в образе Дафны, Тангер Хаген — Шегги, Эбби Райдер Фортсон — Велмы, а Максвелл Дженкинс — Фреда. Шоураннерами, сценаристами и исполнительными продюсерами проекта выступят Джош Эпплбаум и Скотт Розенберг.

Будущий сериал разработает Warner Bros. Television. Шоу описывается как современное переосмысление истории команды, расследующей мистические и таинственные события.

По сюжету, Шэгги и Дафна отправляются в летний лагерь. Там они оказываются втянуты в тайну, связанную с потерянным щенком, который мог стать свидетелем сверхъестественного убийства.

Вместе с прагматичной и разбирающейся в науках девушкой Велмой из города, а также странным, но привлекательным парнес Фрэдди они решают раскрыть загадку. Герои втягивают друг друга в кошмар, который угрожает их собственным секретам.

Помимо Эпплбаума и Розенберга, исполнительными продюсерами «Скуби-Ду» станут Грег Берланти, Сара Шехтер, Ли Лондон Рэдман, Андре Немек, Джефф Пинкнер, Эдриенн Эриксон и Тоби Хэйнс. Последний также срежиссирует пилотный эпизод шоу.

