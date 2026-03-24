Сериал «Ради всего человечества» продлили на 6-й сезон. Он станет последним

«Ради всего человечества» получит 6-й сезон. Он станет для сериала финальным, пишет Variety.
Пятый сезон научно-фантастического шоу выйдет 27 марта. Затем серии продолжат выходить еженедельно по пятницам до 29 мая.
«Возможность исследовать вселенную «Ради всего человечества» на протяжении шести сезонов была невероятной привилегией, и мы рады возможности завершить историю так, как всегда мечтали», — заявили создатели Мэтт Уолперт и Бен Недиви.
«Ради всего человечества» исследует альтернативную реальность, в которой космическая гонка никогда не заканчивалась, а СССР опередил США в высадке на Луну. Действие пятого сезона разворачивается в альтернативных 2010-х годах, спустя несколько лет после событий, связанных с астероидом Голдилокс. Колония «Счастливая долина» на Марсе превратилась в процветающее поселение с тысячами жителей, откуда стартуют миссии в дальние уголки Солнечной системы.
На Земле к власти приходит президент Брэгг (Рэнди Оглсби), провозглашающий курс на восстановление контроля над Марсом, что вызывает растущее напряжение между колонистами и их родной планетой. В новом сезоне к основному актерскому составу (Юэль Киннаман, Тоби Кеббелл, Эди Гатеги, Синти Ву, Корал Пенья, Ренн Шмидт) присоединились Мирей Инос, Коста Ронин, Шон Кауфман, Руби Крус и Инес Ассерсон.