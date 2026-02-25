Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой
Massive Attack анонсировали серию европейских концертов
Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет
Майк Флэнаган заявил, что его «Туман» не будет ремейком фильма 2007 года
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном продлили на второй сезон
Биолог предупредила о проблеме ожирения среди воробьев
Хоррор «Закулисье» с Чиветелем Эджофором и Ренатой Рейнсве получил первый тизер
Директор Лувра ушла в отставку
Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей
Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»
«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Telegram могут признать в России пособником террористов
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют
Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом
Умерла актриса Ирина Шевчук, звезда фильма «А зори здесь тихие…»
Умер актер Роберт Кэррадайн из «Джанго освобожденного». Он покончил с собой
В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино

Apple объявила дату релиза пятого сезона «Ради всего человечества»

Афиша Daily
Фото: Apple TV+

Apple TV+ опубликовал ролик, анонсирующий дату релиза пятого сезона научно-фантастического сериала «Ради всего человечества». Новые серии стартуют 27 марта, а затем продолжат выходить еженедельно по пятницам до 29 мая.

Действие пятого сезона разворачивается в альтернативных 2010-х годах, спустя несколько лет после событий, связанных с астероидом Голдилокс. Колония «Счастливая долина» на Марсе превратилась в процветающее поселение с тысячами жителей, откуда стартуют миссии в дальние уголки Солнечной системы.

Но на Земле к власти приходит президент Брэгг (Рэнди Оглсби), провозглашающий курс на восстановление контроля над Марсом, что вызывает растущее напряжение между колонистами и их родной планетой.

В новом сезоне к основному актерскому составу (Юэль Киннаман, Тоби Кеббелл, Эди Гатеги, Синти Ву, Корал Пенья, Ренн Шмидт) присоединятся Мирей Инос, Коста Ронин, Шон Кауфман, Руби Крус и Инес Ассерсон.

«Ради всего человечества» исследует альтернативную реальность, в которой космическая гонка никогда не заканчивалась, а СССР опередил США в высадке на Луну. Проект создан Рональдом Д.Муром, Мэттом Уолпертом и Беном Недиви.

Расскажите друзьям