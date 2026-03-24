Принц Гарри и Меган Маркл выпустят художественный фильм о поло и высшем свете

Фото: Ayush Gupta/Unsplash

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл создадут для Netflix художественный фильм о высшем свете и игре в поло. Об этом сообщил Deadline.

Герцог и герцогиня Сассекские расскажут историю о двух враждующих семьях, которые конкурируют в жизни и на спортивном поле. Действие картины развернется в престижном конном городке Веллингтон, в штате Флорида.

Проект разработают компания Сассекских Archewell Productions и Fake Empire Джоша Шварца и Стефани Сэвидж. Сценарий напишет Франсиска Ху, автор сериала «Чайная чашка». Она также будет исполнительным продюсером ленты наряду с Гарри, Меган, Шварцем, Сэвидж и Трейси Райерсон.

Идея фильма, предположительно, появилась во время работы четы Сассексих над документальным сериалом «Поло». Он рассказывал об участниках Открытого чемпионата США и связанных с ним семейных династиях.

Гарри и Меган работают также над другими проектами, которые могут выйти на Netflix. Среди них — картина «Свадебная дата» по книге Жасмин Гиллори и экранизация романа «Встретимся у озера» Карли Форчун.

Ранее Netflix прекратил сотрудничество с брендом Меган Маркл As Ever. С недавних пор Маркл развивает свою фирму, продающую продукты и товары для дома, самостоятельно.

