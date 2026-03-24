Майли Сайрус снялась в новой версии заставки канала Disney

Певица Майли Сайрус спустя 20 лет после премьеры сериала «Ханна Монтана» вновь появилась в традиционной рекламной заставке канала Disney.
Аккаунт студии в соцсетях опубликовал две версии — между ними 20 лет. В обеих Сайрус произносит: «Привет, я Майли Сайрус, и вы смотрите канал Disney», берет розовую палочку и рисует в воздухе логотип с ушами Микки Мауса.
Сегодня, 24 марта, на Disney+ вышел юбилейный спецвыпуск «Ханны Монтаны», приуроченный к 20-летию ситкома. В эпизод вошло интервью с Майли Сайрус, которое провела ведущая подкаста «Call Her Daddy» Алекс Купер. Также показали ранее не публиковавшиеся архивные кадры и воссозданные декорации сериала.
Сериал «Ханна Монтана» выходил на телеканале Disney c 2006 по 2011 год. Он рассказывал о жизни подростка Майли Стюарт, которая ведет двойную жизнь — обычной школьницы и популярной во всем мире поп-звезды.
«„Ханна Монтана“ всегда будет частью меня. То, что началось как телешоу, превратилось в общий опыт, сформировавший мою жизнь и жизни множества фанатов. Я всегда буду благодарна за эту связь. То, что сериал до сих пор так много значит для людей спустя все эти годы, — это то, чем я очень горжусь», — поделилась Сайрус.