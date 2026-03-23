Действие сериала по Assassin’s Creed развернется в Древнем Риме

Иллюстрация: Ubisoft

Сериал Netflix по мотивам игры Assassin’s Creed развернется в Древнем Риме в 64 году н.э. Об этом сообщает Variety.

Режиссером экранизации выступит Юхан Ренк («Чернобыль»), съемки ведутся в Италии. Подробности сюжета пока неизвестны, но в центре окажется война двух теневых фракций. Одна из них будет стремиться определить будущее человечества через контроль и манипуляции, а другой предстоит бороться за сохранение свободы воли.

В сериале снимутся Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона»), Шон Харрис («Миссия невыполнима: Племя изгоев»), Рамзи Бедья («Адский небоскреб»), Коррадо Инверницци («Поймать последнюю волну»), Лола Петтикрю («Ничего не говори»), Тоби Уоллес («Молочные зубы»), Закари Харт («Ведьмак: Происхождение»), Лора Маркус («Непутевая учеба») и Тэнзин Кроуфорд («Рыцарь Семи Королевств»).

Теперь к актерскому составу добавились Луис МакКартни (Генри в театральной постановке «Очень странные дела»), Миррен Мак («Ведьмак: Происхождение»), Юссеф Керкур («Дом») и Сандра Гульдберг Кампп («Мясо и кровь»).

Франшиза Assassin’s Creed появилась в 2007 году. Она разошлась тиражом свыше 230 миллионов копий по всему миру и стала одной из самых успешных серий в истории видеоигр. В 2016 году на экраны вышел фильм по ее мотивам Джастина Курцела с Майклом Фассбендером в главной роли. 

В 2017 году стало известно, что Ubisoft намерена выпустить сериал по мотивам игры. Он пополнит линейку адаптаций видеоигр на Netflix, среди которых уже есть экранизации Castlevania, Cyberpunk: Edgerunners и грядущий Splinter Cell: Deathwatch.

