В Госдуме предложили поставить в городах таксофоны с интернетом

С 3 марта москвичи жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Он не работает в центральных районах и на некоторых станциях метро. Не функционируют также публичные сети Wi-Fi на улицах. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснял ограничения заботой о безопасности граждан. По информации источника РБК на рынке информбезопасности, Минцифры тестирует способ блокировки сайтов, которые не входят в белый список.