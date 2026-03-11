Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета

Проблемы с мобильным интернетом и связью в Москве наблюдаются уже пятый день, особенно в центре города. У местных жителей открываются лишь некоторые сайты из «белого списка». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отключение интернета и связи в Москве законно и связано с обеспечением безопасности. Он добавил, что власти сейчас ищут решения проблем для бизнеса.