Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня раскрытия»
Группа Pussycat Dolls вернется на сцену
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал
«Превратила 8 марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»

Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета

Афиша Daily
Фото: Pavel Starikov/Flickr
Обновлено 11 марта в 10:37
Ограничения связи и интернета продлятся столько, сколько потребуются дополнительные меры обеспечения безопасности граждан, заявил Дмитрий Песков. На вопрос, может ли рассчитывать бизнес на какие‑то компенсации убытков, которые он несет из‑за данных ограничений, пресс-секретарь ответил так: «Те проблемы, которые сейчас фиксируются для бизнеса, должны обязательно стать темой для разговоров в соответствующих наших ведомствах, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь».

Ущерб бизнеса от отключения интернета в Москве за пять дней мог составить от 3 до 5 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на ИТ-рынке.

По словам экспертов, больше всего пострадали от отключения курьерские службы, такси, каршеринг и предприятия розничной торговли. Кроме того, отсутствие связи повлияло на сегмент самовывоза: клиенты получали только 2% заказов, а не 5–6%, как обычно.

Проблемы с мобильным интернетом и связью в Москве наблюдаются уже пятый день, особенно в центре города. У местных жителей открываются лишь некоторые сайты из «белого списка». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отключение интернета и связи в Москве законно и связано с обеспечением безопасности. Он добавил, что власти сейчас ищут решения проблем для бизнеса.

С 10 февраля в России также начали замедлять Telegram. Ограничительные меры объяснили попыткой защитить россиян от мошенников, а также тем, что мессенджер не исполняет российское законодательство. Вчера в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что в стране запрещена реклама в Telegram и YouTube.

