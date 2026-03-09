Пол Беттани прокомментировал слухи о кастинге на роль Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру»

У Telegram массовый сбой в России
Появился трейлер фильма «Обсессия»
Начались съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену»
Ильдар Абдразаков станет художественным руководителем Михайловского театра
В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре
В Подмосковье начнут проверять школьные тетради с помощью нейросети
Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса
Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета
Подруга Лерчек рассказала, что у блогерши диагностировали рак желудка
«Яндекс» и международный фонд Л.Н.Толстого оцифруют наследие писателя
Саундтрек к Atomic Heart впервые издадут на виниле в честь выхода финального дополнения
Филологи объяснили, зачем в русском языке нужна буква «ё»
Звезда «Гарри Поттера» Кэти Люн не вернулась бы в прошлое, чтобы снова сыграть роль Чжоу Чанг
Джаафар Джексон в роли дяди Майкла в новом тизере байопика о поп-певце
Feduk, Slava Marlow и Сергей Бобунец: Пикник «Афиши» объявил первых участников фестиваля
У сериала «Третий лишний» не будет третьего сезона из‑за дорогой компьютерной графики
Universal снимет фильм о легендарной рок-группе Bon Jovi
В 50-х в Англии кто‑то расплатился за проезд 2000-летней монетой. Теперь ее передали в музей
Умер музыкант Петр Гайдуков — худрук хора ветеранов имени Козлова, известного по клипу Shortparis
Дэвид Духовны и Лаверна Кокс снимутся в сатирической комедии «Soapbox»
В Ставрополе школьницы получили губки для уборки на 8 Марта. Это месть за подарки на 23 Февраля
«Ты взяла деньги»: Тарантино ответил актрисе «Криминального чтива», осудившей расизм в фильме
Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны в трейлере спецвыпуска к юбилею сериала
Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса
Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм
Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых
10-летний дизайнер представил коллекцию на Неделе моды в Париже
Сериал «Форсайты» продлили на третий сезон

Пол Беттани прокомментировал слухи о кастинге на роль Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру»

Фото: BBC

Пол Беттани рассказал, что ему не звонили по поводу роли лорда Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру». «Я ничего не слышал об этом. Я большой поклонник франшизы и HBO, но со мной никто не связывался по этому поводу», — сказал актер.

О том, что Пол Беттани — главный кандидат на роль злого волшебника, ранее сообщил инсайдер DanielRPK. Официального подтверждения этой информации от HBO и Warner Bros. не было.

Беттани известен в первую очередь по роли Вижна в киновселенной Marvel: он появлялся в нескольких фильмах и в сериале «ВандаВижен». Актер также снимался в «Играх разума», «Догвилле» и «Коде да Винчи».

Съемки первого сезона сериала идут в Великобритании с лета 2025 года. До сих пор неизвестно, кто сыграет главного антагониста шоу. Роль Волан-де-Морта пророчили Киллиану Мерфи, но тот опроверг слухи. Были также мнения, что злого волшебника может сыграть Тильда Суинтон.

Сериал по «Гарри Поттеру» выйдет на экраны в 2027 году. Шоу будет состоять из восьми серий. Уже известно, что в сериале покажут гораздо больше, чем было в книгах или фильмах: например, зрители увидят больше домашней жизни Драко Малфоя — эти эпизоды помогут глубже раскрыть характер героя.

