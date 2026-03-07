Disney закрыл ремейк «Робин Гуда». Режиссер назвал проект «мертвым» и мечтает о независимой версии

Pixar разрабатывает третий фильм во вселенной «Корпорации монстров»
Афиша Daily
Фото: Walt Disney Productions

Гибридный ремейк классического мультфильма «Робин Гуд», который Disney анонсировал еще в 2020 году, официально закрыт. Об этом на Reddit сообщил режиссер Карлос Лопес Эстрада.

«Проект мертв, к сожалению. Я говорю „к сожалению“, потому что там было кое-что действительно особенное и оригинальное. И невероятная музыка, которую мы придумали», — написал постановщик.

Лопес Эстрада, известный по фильму «Слепые пятна», признался, что не оставляет надежды вернуться к этой истории в другом формате: «Я продолжаю мечтать о том, чтобы сделать это независимо, с другими персонажами».

Disney планировал выпустить ремейк «Робин Гуда» для стриминга Disney+ в формате гибрида игрового кино и анимации, по аналогии с «Книгой джунглей» и «Королем Львом». Сценарий писала Кари Грэнланд («Леди и Бродяга»), продюсировать проект должен был Джастин Спрингер («Дамбо»).

Walt Disney