Tom Ford представил коллекцию одежды по мотивам «Американского психопата»

Недавно стало известно, что Uniqlo выпустит коллекцию одежды совместно с Disney и «Формулой-1». Релиз запланирован на конец марта. Всего будет представлено 3 дизайна: одна черная и две белых футболки с принтами. Они будут доступны как для детей, так и для взрослых.