Tom Ford представил коллекцию одежды по мотивам «Американского психопата»

Бренд Tom Ford на Неделе моды в Париже представил коллекцию осень-зима 2026 года по мотивам «Американского психопата», пишет Hypebeast.
В линейку вошли перчатки, рубашки, прозрачные дождевики и другие предметы, отсылающие к образу Патрика Бейтмана. На моделях также можно было увидеть кожаные жакеты, брюки и тренчи приталенных силуэтов.
Коллекцию подготовил Хайдер Акерманн. Он занимается пост креативного директора Tom Ford с 2024 года.
1/3
© Фото: @tomford
2/3
© Фото: @tomford
3/3
© Фото: @tomford
Недавно стало известно, что Uniqlo выпустит коллекцию одежды совместно с Disney и «Формулой-1». Релиз запланирован на конец марта. Всего будет представлено 3 дизайна: одна черная и две белых футболки с принтами. Они будут доступны как для детей, так и для взрослых.