Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Худруком стал Сергей Безруков

Сразу после этого против кандидатуры режиссера выступили выпускники учебного заведения. Артисты, в числе которых были Марьяна Спивак, Юлия Меньшова и Антон Шагин, призвали отменить назначение, поскольку оно «категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии».