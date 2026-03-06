Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Худруком стал Сергей Безруков

Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.
Она отметила, что при этом артист продолжит возглавлять МХТ имени Чехова. «Народный артист России, актер театра, кино, кинорежиссер и общественный деятель. Обладатель ордена Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства», — добавила министр.
Сергей Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени Горького. Артист с 2014 года занимает должность худрука Московского Губернского театра, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.
Сразу после этого против кандидатуры режиссера выступили выпускники учебного заведения. Артисты, в числе которых были Марьяна Спивак, Юлия Меньшова и Антон Шагин, призвали отменить назначение, поскольку оно «категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии».
Авторы обращения отметили, что все предыдущие ректоры ― Ефремов, Табаков, Смелянский, Золотовицкий ― «были корневыми мхатовцами» и именно они создали особенное духовное пространство Школы-студии. 11 февраля Богомолова освободили от должности.