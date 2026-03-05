Киностудия Горького устроит показ фильма «Женщины» и расскажет о выдающихся кинематографистках

Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
Кадр из фильма «Женщины». Фото: пресс-служба Киностудии Горького

Киностудия Горького подготовила специальную программу к Международному женскому дню. 6 марта она устроит бесплатный показ фильма «Женщины» 1966 года, а 8 марта ― тематическую экскурсию «Женщина в кино». Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе студии.

Показ мелодрамы Павла Любимова женщины пройдет в новом многофункциональном зале «Горький Холл». Картина, основанная на одноименном рассказе Ирины Велембовской, состоит из трех новелл. Их героини ― три поколения работниц мебельной фабрики. Перед показом хранитель фондов Киностудии Горького, киновед Алексей Тремасов расскажет об истории создания «Женщин». 

Начало сеанса ― 6 марта, в 16.00. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Во время экскурсии, которая пройдет 8 марта в Киностудии Горького, гостям расскажут о творческом пути и судьбах женщин, повлиявших на историю отечественного кино. Среди них ― режиссеры Татьяна Лиознова и Наталья Бондарчук, оператор Маргарита Пилихина, художницы по костюмам Эльза Рапопорт и Элеонора Маклакова.

На экскурсию набирают группу до 20 человек, старт мероприятия ― в 14.00. Подробности на сайте Музея Киностудии Горького.

