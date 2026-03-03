«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат

В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Журналистка «Афиши Daily» прочитает в Москве лекцию о нишевости
Для девятиклассников введут устный экзамен по истории
Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах
Loqiemean, IOWA и Lab с Антоном Беляевым выступят на фестивале Stereoleto
В Австралии начались съемки третьего сезона комедии «Колин из бухгалтерии»
В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков
Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов
У Брюса Кэмпбелла диагностирован рак. Он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой»
Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала: «Кратос выглядит так, будто гадит в лесу»
«Улица Сезам», «Мальчик с оленьими рогами» и «Опорная команда» стали триумфаторами детской «Эмми»
Тесса Томпсон снимется в триллере «Next Door»
Первый за три года концерт Гарри Стайлза покажут на Netflix
HBO Max и Paramount+ планируют объединить в один стриминговый сервис
СМИ: пиарщица Джима Кэрри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)
Уровень цифровой грамотности россиян в 2025 году снизился впервые за семь лет
Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк и Ник и Ник и Элис»
Операторы сделали бесплатными звонки для абонентов из РФ, находящихся в странах Ближнего Востока
В Москве впервые церемонии бракосочетания прошли на станции метро «Сокольники» БКЛ
Команда «Сменки» запустила конкурс на разработку дизайна современного школьного кабинета
Øneheart выпустил эмбиент-трек «Mistakes», в котором впервые звучит его голос
В Госдуме предложили обеспечить бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте
Крестильное платье королевы Елизаветы II впервые представят на выставке
LEGO выпустит коллаборацию с «Формулой-1»
В Нидерландах обнаружили неизвестную картину Рембрандта
В Петербурге солнце в феврале светило почти 67 часов
Завершились съемки медицинской драмы «Хоспис» Евгения Стычкина
Минтранс РФ: воздушное пространство 10 стран закрыли на Ближнем Востоке

«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат

Афиша Daily
Фото: A24

Фильм «Момент» с Charli XCX в главной роли не выйдет в России. Об этом сообщает прокатчик «Русский репортаж».

«По независящим от нас причинам прокат фильма „Момент“ на территории Российской Федерации и в странах СНГ не состоится. Мы ценим внимание к проекту и признательны аудитории и партнерам за проявленный интерес», — говорится в заявлении.

Релиз ленты в России планировался в апреле. Точная дата не называлась. Фильм, оригинальная идея которого принадлежит самой Charli XCX, стал художественным продолжением ее культового альбома «Brat» и культурного феномена brat summer. В «Моменте» певица играет «адскую версию самой себя». Главным антагонистом стал Александер Скарсгорд.

Кроме того, в камео там появляется Кайли Дженнер, которая также играет вымышленную версию себя и активно участвует в промокампании картины. Еще в фильме снялись Розанна Аркетт, Хейли Гейтс и Рейчел Сеннотт.

«Момент» стал режиссерским полнометражным дебютом Эйдана Замири (снявшего клип «360»), который также выступил соавтором сценария. 

