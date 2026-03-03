«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат

Фильм «Момент» с Charli XCX в главной роли не выйдет в России. Об этом сообщает прокатчик «Русский репортаж».
«По независящим от нас причинам прокат фильма „Момент“ на территории Российской Федерации и в странах СНГ не состоится. Мы ценим внимание к проекту и признательны аудитории и партнерам за проявленный интерес», — говорится в заявлении.
Релиз ленты в России планировался в апреле. Точная дата не называлась. Фильм, оригинальная идея которого принадлежит самой Charli XCX, стал художественным продолжением ее культового альбома «Brat» и культурного феномена brat summer. В «Моменте» певица играет «адскую версию самой себя». Главным антагонистом стал Александер Скарсгорд.
Кроме того, в камео там появляется Кайли Дженнер, которая также играет вымышленную версию себя и активно участвует в промокампании картины. Еще в фильме снялись Розанна Аркетт, Хейли Гейтс и Рейчел Сеннотт.
«Момент» стал режиссерским полнометражным дебютом Эйдана Замири (снявшего клип «360»), который также выступил соавтором сценария.