«Улица Сезам», «Мальчик с оленьими рогами» и «Опорная команда» стали триумфаторами детской «Эмми»

В Нью-Йорке прошла четвертая церемония вручения премии «Эмми» за достижения в детском и семейном телевидении. Лидерами по числу наград стали проекты Disney+, Netflix и Sesame Workshop.
Главными победителями-триумфаторами стали «Улица Сезам», «Трепет сердца», «The Tiny Chef Show», «Выиграть или проиграть», «Мальчик с оленьими рогами», «Звездные войны: Опорная команда» и «Наследники: Возвышение Ред».
Победители детской и семейной «Эмми-2026»
- Лучший дошкольный, детский или семейный сериал: «Улица Сезам» (HBO Max/Sesame Workshop)
- Лучший подростковый сериал: «Звездные войны: Опорная команда» (Disney+/Lucasfilm Ltd.)
- Лучший художественный спецвыпуск: «Наследники: Возвышение Ред» (Disney+/Disney Branded Television)
- Лучшая информационная программа: «Приключения настоящего Флика» (National Geographic/Plimsoll Productions)
- Лучший дошкольный анимационный сериал: «The Tiny Chef Show» (Nickelodeon)
- Лучший детский или подростковый анимационный сериал: «Выиграть или проиграть» (Disney+/Pixar Animation Studios)
- Лучшая короткометражная программа (Live Action): «Эндрю Гарфилд и Элмо объясняют, что такое горе» (канал Sesame Workshop на YouTube)
- Лучший исполнитель главной роли (дошкольная, детская или подростковая программа): Джо Лок («Трепет сердца», Netflix)
- Лучший исполнитель роли второго плана (дошкольная, детская или подростковая программа): Нонсо Анози («Мальчик с оленьими рогами», Netflix)
- Лучший юный исполнитель (дошкольная, детская или подростковая программа): Кристиан Конвери («Мальчик с оленьими рогами», Netflix)
- Лучший исполнитель-кукловод: Лесли Каррара-Рудольф («Улица Сезам», HBO Max)
- Лучший актер озвучивания в дошкольной программе: Ана Гастейер («РобоГобо», Disney+/Disney Jr.)
- Лучший актер озвучивания одной роли (детская или подростковая программа): Джон Литгоу («Заколдованные», Netflix)
- Лучший актер озвучивания нескольких ролей (детская или подростковая программа): Дэвид Эрриго-младший («Tiny Toons Looniversity», HBO/HBO Max)