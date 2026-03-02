Вышел трейлер хоррора «Пиноккио: Раскрепощенный»

На ютуб-канале Jagged Edge Productions появился трейлер к фильму ужасов «Пиноккио: Раскрепощенный» от авторов хорроров про Винни Пуха. Картина выйдет в 2026 году, но дата премьеры пока неизвестна.
Действие ленты происходит во вселенной хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» и входит во «Вселенную извращенного детства». В центре сюжета — мальчик Джеймс. В какой-то момент он узнает, что его дедушка Джеппетто создал деревянную куклу Пиноккио, которая превратилась в безжалостного убийцу.
Джеймса сыграл Кэмерон Белл («Укрытие»). Сверчка озвучил Роберт Инглунд, сыгравший Фредди Крюгера, а роль Джеппетто исполнил Ричард Брейк («Острые козырьки»). Фильм снял Рис Фрейк-Уотерфилд, режиссер ленты «Винни-Пух: Кровь и мед».
Недавно также вышел трейлер фильма «Бэмби: Расплата», созданного авторами слешера «Винни-Пух: Кровь и мед» Рисом Фрейком-Уотерфилдом, Стюартом Олсоном, Скоттом Чемберсом и Николь Холланд.
В своем новом проекте они переосмыслили классическую историю об олененке Бэмби, потерявшем мать из-за охотников. В хоррор-версии кинематографистов Бэмби не только вырастает, но и мутирует — и отправляется мстить людям за трагедию.