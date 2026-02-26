Шестая часть «Пиратов Карибского моря» откладывается из‑за фокуса продюсера на «Лучшем стрелке»

Продюсер Джерри Брукхаймер в интервью Collider раскрыл причину задержки шестой части «Пиратов Карибского моря»: на настоящий момент его внимание сосредоточено на работе над третьим фильмом серии «Лучший стрелок» с Томом Крузом.
Брукхаймер пояснил: «Прямо сейчас „Лучший стрелок“ немного впереди, но не более. Мы ожидаем получить сценарий в ближайшее время».
О сюжете нового фильма о пиратах пока известно немного. По последним данным, сценарий для новой части пишет Кисти Уилсон-Кэрнс («1917»), а в центре сюжета может оказаться сын капитана Джека Воробья (Джонни Депп).
Ранее Брукхаймер выражал желание видеть Деппа в проекте, несмотря на разрыв отношений актера с Disney после обвинений Эмбер Херд в домашнем насилии. В августе 2025 года продюсер говорил, что Депп не исключает возвращения, но многое зависит от сценария: «Если ему понравится роль, думаю, он согласится».
В 2022 году Депп в ходе судебного процесса по делу о клевете объявил, что не вернется к роли «даже за 300 миллионов долларов и миллион альпак». С тех пор он преимущественно снимается в независимом кино.