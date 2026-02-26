РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля
Второй сезон «Жаркого соперничества» выйдет весной 2027 года
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития ИИ
«Бургер Кинг» будет использовать ИИ для контроля вежливости сотрудников
Вышел трейлер документального фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
Подготовка к свадьбе на новых кадрах хоррор-сериала «Случится что‑то ужасное»
Кристина Эпплгейт в детстве подверглась сексуализированному насилию со стороны няни
Конструктор «Чебурашка» может появиться в детских садах России
Исследование Rambler&Co: люди хотят от технологий не чуда, а комфорта и безопасности
В январе спрос на снотворные вырос на 70%
Создатели «Рая» подтвердили, что третий сезон станет финальным
Управляющая «Додо-пиццы», которая уволила курьера за помощь собаке, ушла из компании
В России снизились продажи косметики в офлайн-магазинах
Исследование: Москва обедает супами, Петербург — салатами
Гуф получил год условно за драку в бане
Юра Борисов признан самым обсуждаемым российским актером в соцсетях
В Москве в феврале — марте ожидается мощное половодье
В России появится новый ГОСТ на пиво
В Японии создали первого робота-буддиста
Папа Лев XIV предостерег священников от использования ИИ при подготовке проповедей
Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета
Звезда «Клиники» Зак Брафф 25 лет назад шесть раз проходил прослушивание на роль в сериале
«Семерка» признана самой распространенной машиной в России
Власти Нью-Йорка подали в суд на Valve из‑за лутбоксов в CS2 и Dota 2
Николас Кейдж в новом тизере «Паука-Нуара»
Кристина Эпплгейт почти не встает с постели из‑за рассеянного склероза
Москвичей предупредили о появлении пьяных свиристелей
Новый мистический сериал «The Boroughs» братьев Даффер выйдет в мае

Шестая часть «Пиратов Карибского моря» откладывается из‑за фокуса продюсера на «Лучшем стрелке»

Афиша Daily
Фото: Walt Disney Pictures

Продюсер Джерри Брукхаймер в интервью Collider раскрыл причину задержки шестой части «Пиратов Карибского моря»: на настоящий момент его внимание сосредоточено на работе над третьим фильмом серии «Лучший стрелок» с Томом Крузом.

Брукхаймер пояснил: «Прямо сейчас „Лучший стрелок“ немного впереди, но не более. Мы ожидаем получить сценарий в ближайшее время».

О сюжете нового фильма о пиратах пока известно немного. По последним данным, сценарий для новой части пишет Кисти Уилсон-Кэрнс («1917»), а в центре сюжета может оказаться сын капитана Джека Воробья (Джонни Депп).

Ранее Брукхаймер выражал желание видеть Деппа в проекте, несмотря на разрыв отношений актера с Disney после обвинений Эмбер Херд в домашнем насилии. В августе 2025 года продюсер говорил, что Депп не исключает возвращения, но многое зависит от сценария: «Если ему понравится роль, думаю, он согласится».

В 2022 году Депп в ходе судебного процесса по делу о клевете объявил, что не вернется к роли «даже за 300 миллионов долларов и миллион альпак». С тех пор он преимущественно снимается в независимом кино.

