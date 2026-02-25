Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе

Джаред Харрис известен по ролям в сериалах «Безумцы», «Корона» и «Чернобыль». За роль в последнем он был номинирован на «Золотой глобус», премию Гильдии актеров и «Эмми». Среди последних его проектов — «Дом из динамита» Кэтрин Бигелоу и «Морбиус» Даниеля Эспиносы.