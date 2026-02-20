Умер солист Shortparis Николай Комягин
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта
В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием
Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»
Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх
Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли МакЛейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»
Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»
Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»
«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
«Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» выйдет в российский прокат 23 апреля
В Центре «Зотов» пройдет паблик-ток «Разговор о Вертове. Кино, искусство, звук, пространство»
Канадским школьникам разрешили смотреть хоккей на Олимпиаде во время уроков
«Литрес» вернул в продажу роман Фредрика Бакмана «После бури» после проверки на пропаганду ЛГБТ*
Вышел трейлер драмы «Северная станция» — полнометражного дебюта Сергея Овечко
Томас Шелби возвращается в трейлере фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Появился трейлер дорамы Netflix «Парень по вызову», в котором играет Джису из Blackpink
Ски-альпинист Никита Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпиаде
Twenty One Pilots выпустили клип со стоп-моушен-анимацией на завирусившийся в сети трек
Пес финишировал на Олимпиаде вместе с лыжницами
Аманда Сейфрид узнала, что была продюсером «Горничной», только через три недели после начала съемок
Vogue назвал Николь Кидман кумиром одиноких женщин
В Москве и Подмосковье 23 февраля потеплеет до +1 градуса

Мадс Миккельсен снимется в новом фильме Мартина Скорсезе — «Что случилось ночью»

Афиша Daily
Фото: Danmarks Radio (DR)

Мадс Миккельсен («Охота», «Ганнибал») сыграет в фильме «Что происходит ночью», главные роли в котором достались Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Миккельсен исполнит роль брата Эммануэля, пишет Deadline.

Картина основана на одноименном романе Питера Кэмерона. По сюжету супружеская пара отправляется в заснеженный европейский город, чтобы усыновить ребенка, но оказывается в загадочном отеле, полном странных и мистических персонажей. Постепенно они начинают терять связь с реальностью и сомневаться в собственной жизни.

В фильме также снимется Патриция Кларксон. Режиссером и продюсером ленты станет Мартин Скорсезе. Кларксон уже сотрудничала с ним, когда снималась в «Острове проклятых» вместе с Ди Каприо. Сценарий к фильму написал Патрик Марбер. 

Расскажите друзьям