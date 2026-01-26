Патриция Кларксон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе «Что происходит ночью»

Патриция Кларксон сыграет в фильме «Что происходит ночью», главные роли в котором достались Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Кого сыграет актриса, пока неизвестно, пишет Deadline.
Картина основана на одноименном романе Питера Кэмерона. По сюжету супружеская пара отправляется в снежный европейский город, чтобы усыновить ребенка, но оказывается в загадочном отеле, полном странных и мистических персонажей. Постепенно они начинают терять связь с реальностью и сомневаться в собственной жизни.
Мартин Скорсезе также станет продюсером ленты. Кларксон уже сотрудничала с ним, когда снималась в «Острове проклятых» вместе с Ди Каприо. Сценарий к фильму написал Патрик Марбер. Патриция Кларксон известна по сериалам «Острые предметы», «Семейный брак» и «Карточный домик».