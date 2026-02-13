Фигурист Илья Малинин не попал в призы на Олимпиаде. Чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана

Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
Во Франции обнаружили, что в Лувре и Версале продавали поддельные билеты
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название ЦСКА
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство «АСТ» попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
На Солнце появился огромный смайлик
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной

Фигурист Илья Малинин не попал в призы на Олимпиаде. Чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана

Афиша Daily
Фото: Jared C. Tilton / Getty Images

Американский фигурист Илья Малинин не попал в призы в индивидуальном турнире. Он занял восьмое место. Олимпийским чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана

Малинин дважды упал в произвольной программе. По ее результатам он получил лишь 15-ю оценку, уступив в том числе россиянину Петру Гуменнику (у него — четвертая сумма за произвольную программу, шестой результат в итоге).

Из семи заявленных четверных прыжков у Ильи получились только четыре, притом два из них — с ошибками. Спортсмен также потерял баллы на непрыжковых элементах: за хореографическую последовательность он получил лишь первый уровень сложности из возможных четырех.

Основные соперники американца, японец Юма Кагияма и француз Адам Сяо Хим Фа (после короткой программы они были вторым и третьим), также откатались с большим числом ошибок. Кагияме удалось сохранить серебро, Сяо Хим Фа остался седьмым.

Бронзовую медаль завоевал фигурист Шун Сато из Японии. Он и Кагияма в Милане уже стали серебряными призерами командного турнира. Малинин со сборной США получил в «команднике» золото.

Расскажите друзьям