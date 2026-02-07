Роуз Бирн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»
Принцесса Пич и Тоад отправляются в космос в новом тизере «The Super Mario Galaxy Movie»

Иллюстрация: Nintendo, Universal

Nintendo и Universal опубликовали новый тизер мультфильма «The Super Mario Galaxy Movie» ― продолжения картины «Супербратья Марио. Фильм». Премьера сиквела запланирована на 1 апреля.

По сюжету Марио и Луиджи находят динозаврика Йоши и быстро становятся с ним друзьями. Команда вместе с принцессой Пич и грибом Тоадом отправляется за приключениями в открытый космос, где им предстоит противостоять Боузеру-младшему.

Видео: Nintendo, Universal

Название картина позаимствовала у игры Super Mario Galaxy, вышедшей в 2007 году на Wii.

К озвучке вернется состав первого фильма: Крис Пратт (Марио), Аня Тейлор-Джой (принцесса Пич), Чарли Дей (Луиджи), Джек Блэк (Боузер), Киган-Майкл Ки (Тоад) и Кевин Майкл Ричардсон (Камек).

Мультфильм «Супербратья Марио. Фильм» вышел в апреле 2023 года. Он заработал в прокате 1,36 млрд долларов, став самой успешной киноадаптацией видеоигры. Среди самых кассовых анимационных лент он занимает пятое место, уступая «Нэчжа-2», «Головоломке-2», «Королю Льву» и «Холодному сердцу-2».

Картина рассказывает о двух сантехниках из Бруклина, Марио и Луиджи, которые попадают в волшебное Грибное королевство. Там Марио вместе с принцессой Пич, Тоадом и Донки Конгом должен спасти брата от злого короля черепах Купа Боузера.

