Сериал HBO «Гарри Поттер» выйдет в начале 2027 года

Председатель и гендиректор HBO Кейси Блойс назвал сроки премьеры телевизионной адаптации книг о Гарри Поттере. В интервью Deadline он подтвердил, что сериал планируется выпустить в начале 2027 года.
«Мы говорили о 2027 годе. Я бы сказал, что, чтобы сузить в некоторой степени, это начало 2027 года. И теперь вы спросите, значит ли это январь, февраль, март, апрель — мы пока не готовы сказать. Скажу, что это начало 2027 года», — сказал Блойс.
В сентябре 2024 года Блойс лишь указывал приблизительный период «конец 2026-го — 2027 год», отмечая, что работа над сценарием только началась. Теперь, когда сериал находится в активной стадии производства, дата стала более конкретной.
Съемки проекта уже идут в Великобритании. На главные роли утверждены: Доминик МакЛоклин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер). Среди взрослых актеров, занятых в проекте, — Паапа Эссьеду, Джон Литгоу и Джанет МакТир. Музыку к сериалу напишет Ханс Циммер.
Сценаристом и исполнительным продюсером выступила Франческа Гардинер, а режиссером нескольких эпизодов — Марк Майлод. Дж.К.Роулинг также принимает участие в проекте в качестве исполнительного продюсера.