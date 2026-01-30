Появились первые кадры байопиков Сэма Мендеса о The Beatles

В соцсетях опубликованы первые изображения из байопиков о The Beatles, которые снимает режиссер Сэм Мендес («1917»). Источником стали четыре открытки с актерами, исполнившими главные роли.
Роль Пола Маккартни исполнит Пол Мескал («Нормальные люди»), Джона Леннона ― Харрис Дикинсон («Плохая девочка»), Джорджа Харрисона ― Джозеф Куинн («Очень странные дела»), Ринго Старра ― Барри Кеоган («Солтберн»).
Известны и другие участники проекта: Сирша Ронан («Леди Берд») сыграет Линду Маккартни, Миа МакКена-Брюс («Как заниматься сексом») — Морин Старки, первую жену Ринго Старра, Анна Саваи («Сегун») — Йоко Оно. Брайана Эпштейна, менеджера группы, воплотит Джеймс Нортон («Война и мир»).
Всего выйдет четыре отдельных фильма — по одному о каждом участнике группы. Мендес назвал такой одновременный релиз «первым эпизодом бинджвотчинга в кино». Режиссер признался, что пытался уместить историю в один фильм, но понял, что «она слишком велика», а сериальный формат также не подошел. «Должен был быть способ рассказать эту эпическую историю для нового поколения. <…> Я могу вас заверить, что в ней еще есть что исследовать, и, кажется, мы нашли, как это сделать», ― сказал Мендес.
Все четыре картины выйдут в апреле 2028 года при поддержке Sony Pictures. Это станет первым в истории байопиком о группе, официально одобренным ее участниками: Полом Маккартни, Ринго Старром и семьями покойных Джона Леннона и Джорджа Харрисона, предоставившими полные права на биографии и музыку The Beatles.