Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В России наибольшая высота снежного покрова зафиксирована в регионах Дальнего Востока и Сибири. Согласно оперативным данным центра погоды «Фобос», лидерами стали Камчатский, Хабаровский и Красноярский края.

На Камчатке снежный покров достигает 144 см, а местами — 168 см. В Хабаровском крае сугробы выросли до 134 см, а в Красноярском крае, недалеко от Дудинки, — до 103 см.

Значительные показатели также отмечены в других регионах:

  • Магаданская область — до 99 см
  • Республика Коми (север) — 87 см
  • Алтайский край — 79 см
  • Ненецкий автономный округ и Новосибирская область — 66 см
  • Нижегородская и Ивановская области — 64 см и 57 см соответственно
  • Тульская и Калужская области — 56 см

В европейской части страны высота снега варьируется от 55 см в Мурманской и Саратовской областях до 10–20 см в Ростовской области. В Петербурге сугробы достигают 16–18 см.

Уходящий январь стал рекордным по количеству снежных осадков в Москве за последние 203 года. По данным Метеорологической обсерватории географического факультета МГУ, к 29 января на территории кампуса выпало почти 92 мм осадков, что превышает все значения с 1823 года.

