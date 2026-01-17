Жители Камчатки столкнулись с самыми сильными снегопадами за последние 30 лет

На этой неделе на Камчатский край обрушился мощный циклон. В регионе прошли снегопады, которые называют сильнейшими за последние 30 лет.



Снег помогала расчищать даже военная техника Минобороны. Жителей вместо автобусов пересадили на автозаки — им легче ездить в таких условиях.



В магазине из-за перекрытых путей сообщения возник дефицит продуктов. Сугробы заблокировали подъезды, некоторые жители стали покидать дома через окна. В соцсетях появились ролики с такими прыжками.







