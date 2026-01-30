Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога
Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг
Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта
Дэймон Линделофф выпустит сериал «Цепь» на HBO
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»
Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево
Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»
Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»
«Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года
Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска
В Индонезии запретили кататься на слонах
Brain Dead выпустил коллекцию к 30-летию аниме «Призрак в доспехах»
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты без согласия мужа
Генри Кэвилл на первых кадрах «Горца» Чада Стахелски
В «Аптекарском огороде» в Москве впервые в XXI веке зацвело авокадо
В Дубае собираются построить улицу из золота
«Суперсемейку», «Начало» и «Шоу Трумана» внесли в Национальный реестр фильмов США
Вышел дублированный трейлер «Постороннего» — экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона
Роскачество обнаружило ДНК курицы в вегетарианских котлетах
С 30 января по 3 февраля Москву накроют аномальные морозы
В Японии зафиксирован рекордный уровень самоубийств среди школьников за 45 лет
В Москве умные камеры начали выявлять самокаты и велосипеды на дорогах
Pixar показала первый отрывок и постер мультфильма «Прыгуны»

Январь стал самым снежным в Москве за 203 года

Фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

Уходящий январь стал рекордным по количеству снежных осадков в Москве за последние 203 года.

По данным Метеорологической обсерватории географического факультета МГУ, к 29 января на территории кампуса выпало почти 92 мм осадков, что превышает все значения с 1823 года.

Абсолютный исторический максимум для января (122 мм) был зафиксирован еще в 1823 году по наблюдениям Императорского Московского университета. Но специалисты отмечают, что данные того периода могут быть неполными или менее точными. Третье место в списке самых снежных январей занимает 2004 год с показателем 88,9 мм.

Помимо количества осадков, в этом году обновлен и рекорд по высоте снежного покрова за 72 года регулярных наблюдений обсерватории МГУ. Утром 29 января она достигла 59 см, превысив предыдущий максимум 1994 года (57 см).

Причиной аномалии стали глубокие и обширные циклоны с активными атмосферными фронтами, которые последовательно проходили над Московским регионом в течение месяца. Среднемесячная температура составила −6,2 градусов Цельсия, что на 1,5 градуса ниже климатической нормы.
 

Расскажите друзьям
Теги:
МГУ