Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры

Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
Появился тизер-трейлер детективной драмы «На льду»
Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»
Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13.00 до 15.00
Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов
Режиссер Сэм Рейми раскрыл рецепт идеальной искусственной крови для фильмов
Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году
Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»
Халли Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона
Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт
A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома
Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза
Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»
Эколог из Кении установила рекорд по обниманию дерева. Она простояла у него 72 часа
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани
В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная
Enter Shikari анонсировали самый масштабный тур в своей истории
В Москве побит рекорд 1995 года по количеству выпавших за сутки осадков
Тихон Жизневский и Роман Евдокимов выходят на лед в трейлере «Ангелов Ладоги»
В России выступит альтернативная рок-группа Saliva из США
В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»
В общественных местах россиян больше всего раздражает ругань, а американцев ― камера
Йоргос Лантимос снял сюрреалистичную рекламу для сервиса доставки еды
«Возвращение в Сайлент Хилл» провалилось в США, но стало лидером проката в России

Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры

Фото: Apple TV

Стриминговый сервис Apple TV объявил дату выхода четвертого сезона сериала «Тед Лассо». Премьера состоится летом 2026 года.

Вместе с анонсом были опубликованы первые кадры нового сезона, главную роль в котором вновь исполняет Джейсон Судейкис. Согласно сюжету, Тед Лассо возвращается в «Ричмонд», чтобы возглавить женскую футбольную команду второго дивизиона.

На одном из опубликованных кадров он изображен вместе со своим неизменным помощником, тренером Бердом (Брендан Хант), и новой героиней — помощницей-тренером в исполнении Тани Рейнолдс.

Другие изображения проливают свет на личную жизнь главного героя. Впервые показан актер Грант Фили в роли сына Теда, Генри. Эта роль была перезапущена перед началом съемок нового сезона.

Также опубликован кадр, на котором Тед и владелица клуба Ребекка Уэлтон (Ханна Уоддингем) стоят у самолета «Ричмонда», а Тед вручает ей коробку своих знаменитых домашних печений.

1/3
© Фото: Apple TV
2/3
© Фото: Apple TV
3/3
© Фото: Apple TV

Действие сезона начнется в Канзасе, куда Тед вернулся в финале третьего сезона, после чего он вместе с сыном отправится обратно в Англию. Съемки стартовали в июле 2025 года в родном городе Судейкиса, Канзас-Сити, а в настоящее время продолжаются в Лондоне.

В проекте возвращаются ключевые актеры оригинального состава: Ханна Уоддингем, Джуно Темпл, Бретт Голдштейн, Брендан Хант и Джереми Свифт. К ним присоединяются новые лица, включая Таню Рейнолдс, Джуда Мака, Фэй Марси и других. Исполнительным продюсером сезона также стал Джек Бердитт.

Расскажите друзьям