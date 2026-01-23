Сражения на световых мечах в трейлере сериала «Дарт Мол: Повелитель теней»

Действие развернется после событий «Войн клонов» и расскажет о Дарте Моле, который замышляет возродить свою преступную империю. Он столкнется с разочарованным юным падаваном-джедаем, который, возможно, и есть тот ученик, что нужен Молу для осуществления его планов мести.