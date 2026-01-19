«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Голливуда

Он обошел «Головоломку-2», у которой 1,69 млрд долларов. Среди всех анимационных проектов с наибольшими сборами «Зверополис-2» занял вторую строчку, уступив китайскому фэнтези «Нэчжа побеждает Царя драконов» — оно собрало 2,25 млрд долларов. При этом мультфильм Disney стал девятым самым кассовым релизом всех времен.



Недавно стало известно, что режиссеры «Зверополиса-2» Байрон Ховард и Джаред Буш уже находятся в поисках идей для третьей части. Создатели мультфильма пообещали, что работа над триквелом займет меньше девяти лет (столько времени прошло между первой и второй картиной).