Умер режиссер «Короля Льва» Роджер Аллерс

Глава Disney Боб Айгер отдал дань памяти режиссеру анимации в инстаграме*: «Роджер Аллерс был творческим визионером, и его вклад в Disney будет жить еще многие поколения. Он понимал силу великого рассказа — то, как незабываемые персонажи, эмоции и музыка могут соединиться и создать нечто вечное. Его работа помогла определить эпоху анимации, которая продолжает вдохновлять зрителей по всему миру».