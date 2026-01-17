Сергей Собянин надеется, что роверы заменят курьеров

В Приморье отловили троих тигров с начала года
Дженнифер Лоуренс рассказала, что не получила роль в «Однажды в Голливуде» из‑за внешности
В Саратовской области спасли косулю, которая застряла на льду Волги
Следком Беларуси попросил девушек «постучать» на бывших парней
Марина Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив
«Изгоняющий дьявола» со Скарлетт Йоханссон выйдет в кино 12 марта 2027 года
Россияне бронируют зарубежное жилье на праздники на 79% активнее, чем в прошлом году
В Москве может появиться бар «Абьюзивные отношения»
Диабетики и гипертоники в России смогут получить бесплатные приборы для контроля за здоровьем
Хейден Кристенсен признался, что прихватил со съемок «Звездных войн» парик Энакина
Экс-президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди призналась, что немного сожалеет о спин-оффе про Хана Соло
Вышла книга о дизайне интерьера, вдохновленная фильмами Уэса Андерсона
В бесплатной версии ChatGPT появится реклама
Климатолог: за полвека температура в России выросла на 2,5 градуса
Джейсон Момоа: съемки сиквела «Minecraft в кино» начнутся в апреле
Снуп Догг сыграет главную роль в хорроре Илая Рота «Don’t Go in That House, Bitch!»
A$AP Rocky, похоже, выпустил дисс на Дрейка. В нем рэпер говорит, что «украл» Рианну
«Я кричала»: Ченнинг Татум помочился на Аманду Сейфрид на съемках фильма «Дорогой Джон»
Памела Андерсон снимется с Билли Бобом Торнтоном в фильме «Somedays»
«ВкусВилл» запустил формат придорожных кафе
В новогоднюю ночь москвичи чаще всего заказывали такси до Чистых прудов и фабрики «Красный Октябрь»
Дрю Бэрримор поделилась, как ее травили из‑за внешности в возрасте 10 лет
В Австралии после запрета соцсетей для детей младше 16 лет деактивировали 4,7 млн аккаунтов
Адриа Архона и Кингсли Бен‑Адир сыграют в эротическом триллере «Презрение»
В Москве прошел модный показ в сугробе в память о Минской дюне
Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль в белый цвет (снова)
Актера Дэниела Стерна заменят в новом сериале ABC после обвинения по делу о проституции
В Москве на 12% снизилось количество кофеен

Сергей Собянин надеется, что роверы заменят курьеров

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что роверы в будущем заменят курьеров, пишет «Москва 24».

По его словам, число роверов в Москве достигнет двух-трех тысяч в этом году. Сейчас их только 200.

«Они реально начнут заменять тех курьеров, которых мы видим на велосипедах. Это реальность, которая уже сегодня [происходит]», — сказал мэр во время общения с журналистами. Собянин также предположил, что в ближайшие 5 лет во всем мире начнется массовое внедрение беспилотного транспорта.

Недавно Минэкономики опубликовало проект постановления правительства, который узаконит присутствие роботов-доставщиков на улицах. В документе для них предлагаются лимиты скорости: общий — 25 километров в час, при движении по тротуарам — 10 километров в час, при пересечении проезжей части — 6 километров в час.

