Городские службы начали убирать Миусскую снежную дюну в Москве

Недавно в Москву вернулась «Миусская дюна» — высокий сугроб, который появляется в одноименному переулке, когда сотрудники городской службы туда свозят снег с других улиц района.



Впервые дюна возникла в 2018 году. Москвичи завели для нее собственное фан-сообщество во «ВКонтакте» и начали отмечать «День дюны» 18 февраля, однако с 2021 года сугроб в переулке не появлялcя.



14 января на месте вновь появившейся дюны собрались несколько десятков человек, в том числе актер Андрей Гайдулян, а на ее вершине устроили импровизированный концерт. Мероприятие продлилось полчаса: полицейские попросили горожан разойтись.

