Городские службы начали убирать Миусскую снежную дюну в Москве

Netflix может выпустить новые сериалы по вселенной «Бриджертонов»
Польша перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта
20th Century запустила в разработку фильм о Розуэлльском инциденте
Илон Маск запретил Grok создавать откровенные изображения реальных людей
Uniqlo стал самым популярным у россиян брендом зимней одежды для заказов из‑за рубежа
Жителя Токио арестовали за нарушение закона о дуэлях, который действует 137 лет
Лыжницу вместе с собакой чуть не унесло лавиной в Пиренеях
Роль Кратоса в сериале «God of War» получил Райан Херст
Тейяна Тейлор подтвердила, что Леонардо Ди Каприо смеялся над «Кей-поп-охотницами на демонов»
В Москве рассказали, какие вещи забывали пассажиры метро в новогодние праздники
«Пятерочка» запустила игру-симулятор для будущих директоров магазинов
В Москве спрогнозировали пасмурную погоду без осадков до конца недели
Жители и гости Петербурга выпили 17 тыс. чашек чая в очереди в Эрмитаж на праздниках
Вышел трейлер «Man on the Run» — документалки о Поле Маккартни
Сервис отправки посылок через ПВЗ Wildberries стал доступен по всей России
У нового «Голого пистолета» не будет сиквела
Ozon запустит собственный бренд уходовой косметики
Николас Галицин снимется в фильме Брайана Уэлша. Его спродюсирует Стивен Содерберг
У Эмилии Кларк произошел нервный срыв после окончания «Игры престолов»
Prime Video показал трейлер ленты «Блеф» с Приянкой Чопрой Джонас и Карлом Урбаном
Автор «Сирен» и «Хранителей» создаст для Netflix фильм «The 99’ers» с Эмили Бейдер
Создатель «Игры в кальмара» запустит для Netflix новый сериал
Британец изобрел мусорный бак, который разгоняется до 88 км/ч
Мэттью МакКонахи зарегистрировал товарные знаки на видео с его участием, чтобы противостоять ИИ
Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии
Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу на Трампа о похищении Мадуро
Завирусившуюся Злую королеву уволили из Диснейленда после восьми лет работы
США приостанавливают выдачу иммиграционных виз россиянам

Городские службы начали убирать Миусскую снежную дюну в Москве

Фото: Кузьмиченок Василий/агентство «Москва»

Городские службы начали убирать Миусскую снежную дюну в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва».

Экскаваторы и тракторы днем 15 декабря разбирают огромный сугроб в переулке. На месте появились перекрытия. Некоторые москвичи пытаются успеть побывать на дюне до того, как она исчезнет.

1/3
© Фото: Кузьмиченок Василий/агентство «Москва»
2/3
© Фото: Кузьмиченок Василий/агентство «Москва»
3/3
© Фото: Кузьмиченок Василий/агентство «Москва»

Недавно в Москву вернулась «Миусская дюна» — высокий сугроб, который появляется в одноименному переулке, когда сотрудники городской службы туда свозят снег с других улиц района. 

Впервые дюна возникла в 2018 году. Москвичи завели для нее собственное фан-сообщество во «ВКонтакте» и начали отмечать «День дюны» 18 февраля, однако с 2021 года сугроб в переулке не появлялcя.

14 января на месте вновь появившейся дюны собрались несколько десятков человек,  в том числе актер Андрей Гайдулян, а на ее вершине устроили импровизированный концерт. Мероприятие продлилось полчаса: полицейские попросили горожан разойтись.
 

Расскажите друзьям