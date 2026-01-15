Netflix может выпустить новые сериалы по вселенной «Бриджертонов»
В Москве рассказали, какие вещи забывали пассажиры метро в новогодние праздники
«Пятерочка» запустила игру-симулятор для будущих директоров магазинов
В Москве спрогнозировали пасмурную погоду без осадков до конца недели
Жители и гости Петербурга выпили 17 тыс. чашек чая в очереди в Эрмитаж на праздниках
Сервис отправки посылок через ПВЗ Wildberries стал доступен по всей России
У нового «Голого пистолета» не будет сиквела
Ozon запустит собственный бренд уходовой косметики
Николас Галицин снимется в фильме Брайана Уэлша. Его спродюсирует Стивен Содерберг
У Эмилии Кларк произошел нервный срыв после окончания «Игры престолов»
Prime Video показал трейлер ленты «Блеф» с Приянкой Чопрой Джонас и Карлом Урбаном
Автор «Сирен» и «Хранителей» создаст для Netflix фильм «The 99’ers» с Эмили Бейдер
Создатель «Игры в кальмара» запустит для Netflix новый сериал
Британец изобрел мусорный бак, который разгоняется до 88 км/ч
Мэттью МакКонахи зарегистрировал товарные знаки на видео с его участием, чтобы противостоять ИИ
Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии
Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу на Трампа о похищении Мадуро
Завирусившуюся Злую королеву уволили из Диснейленда после восьми лет работы
США приостанавливают выдачу иммиграционных виз россиянам
Блогер раскрыл «секретную формулу» Coca-Cola
Ольга Галактионова стала директором Третьяковской галереи
В Москве в 2025 году солнце светило 1676 часов — на 4% меньше нормы
В «Читай-городе» назвали книги, которые чаще покупали в подарок на Новый год
Адам Сэндлер пообещал сняться как минимум в 50 фильмах до «выхода на пенсию»
«Карандаш-фест» запустил конкурс плакатов для второго фестиваля в Старице
Юбилейный концерт Долиной в Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября
Вышел трейлер третьего сезона «Эйфории»
«Момент» с Charli XCX выйдет в британских и ирландских кинотеатрах 20 февраля

Вышел трейлер «Man on the Run» — документалки о Поле Маккартни

Фото: Jo Hale/Getty Images

Prime Video представил трейлер «Man on the Run» («Человека в бегах») — документального фильма про участника группы The Beatles и 16-кратного обладателя «Грэмми» Пола Маккартни. Премьера картины состоится 25 февраля.

В отличие от большинства документалок про The Beatles, эта картина будет посвящена жизни Маккартни уже после распада группы в 1969 году. Согласно пресс-релизу проекта, фильм расскажет о том, как артист «сталкивался с множеством проблем, но создавал новую музыку, которая в конечном счете станет определяющим саундтреком всего десятилетия».

Видео: Prime Video

Одной из основных сюжетных линий фильма станет история взаимоотношений Пола и Линды Маккартни. В релизе отмечается, что их любовь помогла артисту найти собственный голос после участия в популярной группе и привела к созданию группы Wings. Создатели обещали также показать фотографии из личного архива супругов Маккартни.

«Я одержим всем, что связано с Маккартни, и я всегда чувствовал, что 1970-е годы — недооцененная часть его истории. Я очень рад возможности исследовать и переоценить этот решающий момент в жизни и творчестве великого артиста», — говорил ранее режиссер ленты Морган Невилл.

Расскажите друзьям